Усик проведет следующий бой против голландца Спонга Встреча пройдет в Чикаго (США).

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик вернется на ринг 12 октября. В этот день украинец проведет бой против голландца Тайрона Спонга, о чем сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.

Отметим, что этот поединок станет дебютным для Усика в рамках супертяжелого веса. Ранее сообщалось, что в новом дивизионе он сразится против Карлоса Такама, однако, камерунец получил травму и снялся с боя.