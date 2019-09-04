Александр Емельяненко – о бое с Кокляевым: Все будет очень быстро, сделаю и пойду заниматься делами Российский боец ММА Александр Емельяненко поделился ожиданиями от предстоящего четырехраундового поединка по правилам профессионального бокса против экс-пауэрлифтера Михаила Кокляева.

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- Почему четырехраундовый - можно сказать, что ни у меня, ни у Кокляева опыта проведения боев нет, и вот для того, чтобы заложить такую дорогу для дальнейших выступлений в боксе. Мне меньше даже нужно времени, чтобы его побить, но это самый минимальный регламент проведения боя. Может быть, Кокляев с тем же условием думает, что ему этого времени достаточно, что он попадет мне на первых секундах. Все будет очень быстро, я сделаю очень быстро и пойду дальше заниматься делами, - приводит слова Емельяненко телеканал «РЕН ТВ».

Напомним, что спор Кокляева и Емельяненко начался с того, что первый назвал второго «тупым качком», после чего спортсмены обменялись несколькими сообщениями, в результате которых оба согласились провести поединок этой осенью.

Добавим, что Емельяненко одержал 28 побед в 36 поединках на турнирах по смешанным единоборствам. Для Кокляева этот бой станет дебютным.