Дмитрий Бивол: Альварес дышит как паровоз, у Ковалева с этим похуже - Советский спорт
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09 сентября 2019 16:31БоксГичунцев Артур

Дмитрий Бивол: Альварес дышит как паровоз, у Ковалева с этим похуже

Ранее сообщалось, стороны близки к соглашению на поединок.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол высказался о возможном поединке россиянина Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.

«Канело значительно ниже ростом. Но самое большое «но» – функциональное состояние Сергея и возраст. На это и будет обращать внимание Альварес. Если Сауль дышит как паровоз, то у Сергея с этим похуже. Будем болеть за Сергея, в этом поединке реально победить», – цитирует Бивола «РИА Новости».

По информации СМИ, Ковалев и Альварес проведут бой 2 ноября. Всетрча пройдет в Лас-Вегаса (США).

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