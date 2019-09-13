В Ульяновске скончался российский боксер Молоканов. Ему было 28 лет Он является чемпионом Приволжского федерального округа и Мастером спорта.

11 сентября ушел из жизни российский боксер Андрей Молоканов, о чем сообщил председатель правительства Ульяновска Александр Смекалин.

28-летний спортсмен ушел из жизни во время тренировки. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

«Вчера поступило печальное известие о смерти мастера спорта по боксу Андрея Молоканова… Сейчас специалисты устанавливают причины трагедии. Именно поэтому пристальное внимание необходимо уделять вопросам медицинского сопровождения и медпрофилактики спортсменов, а также методикам тренировок. На специализированной комиссии будет дана оценка этим составляющим», – написал Смекалин в своем Instagram.