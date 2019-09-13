Уайлдер и Фьюри заключили контракт на второй и третий поединки - Советский спорт
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13 сентября 2019 20:37Бокс

Уайлдер и Фьюри заключили контракт на второй и третий поединки

Британский боксер Тайсон Фьюри и американец Деонтеей Уайлдер за пять месяцев до матча-реванша подписали контракт на третий поединок друг с другом.

- Контракт заключен не только на реванш, который станет вторым поединком между двумя лучшими тяжеловесами в мире, но также уже подписана сделка на третий бой, победитель которого получит 60%, а проигравший - 40% призового фонда. За второй поединок каждая сторона получит по 50 процентов.

Я бы предпочел провести оба боя в Лас-Вегасе, но Уайлдер может отказаться от этого, потому что Фьюри стал лицом Лас-Вегаса, это его город, - приводит слова промоутера Боба Арума The Mirror со ссылкой на BT Sport.

Напомним, что первый бой между Фьюри и Уайлдером, который состоялся 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, завершился вничью.

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