Официально объявлено о бое между Ковалевым и Альваресом Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев и чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super Сауль Альварес проведут поединок 2 ноября.

Ранее сообщалось, что бой пройдет в Вегасе на «Ти-Мобайл Арене».

Добавим, что в активе 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья, а на счету 29-летнего Альвареса52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи.

Напомним, что 24 августа в поединке за титул по версии WBO в полутяжелом весе 36-летний россиянин одержал победу над британцем нокаутом в 11-м раунде.