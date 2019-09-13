Промоутер Ковалева: Бой с Альваресом станет событием мирового масштаба Боб Арум, со-промоутер Сергея Ковалева, считает, что бой россиянина с мексиканцем Саулем Альваресом станет событием мирового масштаба.

Загрузка...

- Канело (прозвище Альвареса - прим. ТАСС) - очень серьезный оппонент для Ковалева. Не знаю, как он будет выглядеть в полутяжелом весе, но его удары по корпусу очень опасны. На стороне Ковалева жесткий джеб, габариты. Это будет очень большой бой, зрелище мирового масштаба, - цитирует Арума ТАСС.

Ранее стало известно, что поединок между чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super Саулем Альваресом состоится в Лас-Вегасе 2 ноября.