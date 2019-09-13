Альварес заработает за бой с Ковалевым порядка 30 миллионов долларов Стало известно сколько заработает мексиканский боксер Сауль Альварес за бой с россиянином Сергеем Ковалевым.

Новости СМИ2 - Сауль получит за бой около 30 млн долларов, - цитирует ТАСС представителя команды мексиканца. Ранее стало известно, что поединок между чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super Саулем Альваресом состоится в Лас-Вегасе 2 ноября.