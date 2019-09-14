Бетербиев и Гвоздик провели дуэль взглядов (видео) Оба спортсмена не знают поражений.

18 октября россиянин Артур Бетербиев проведет бой против украинца Александра Гвоздика. Встреча состоится в Филадельфии (США). Сегодня, 14 сентября боксеры провели первую дуэль взглядов.

Бетербиев является чемпионом мира по версии IBF, а Гвоздик – обладателем титула по версии WBC.

На профессиональном ринге россиянин провел 14 боев и одержал 14 побед. В активе Гвоздика – 17 боев и 17 побед.