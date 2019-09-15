Фьюри хочет провести следующий бой против Уайлдера Британский тяжеловес Тайсон Фьюри после победы над шведом Отто Уаллином заявил, что в следующем поединке хочет еще раз сразиться с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

«Деонтей Уайлдер. Хочу, чтобы он был следующим соперником. Бой против Уаллина — это всего лишь подготовка. Давайте устроим шоу 22 февраля», - сказал Фьюри.

Напомним, что Фьюри победил Уаллина единогласным решением судей (116-112, 117-111, 118-110).

За свою карьеру в профессиональном боксе Фьюри одержал 29 побед и одну схватку свел вничью (против Уайлдера).