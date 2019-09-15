Эдуард Трояновский вернется на ринг в октябре этого года Бывший чемпион IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский вернется на ринг в октябре этого года.

Об этом сообщил российско-британский промоутер Альберт Сиеста.

«Готовится вторжение этой осенью: Мы войдем в российский бокс на «Троянском коне». Отгремели все громкие музыкальные фестивали, как раз пришло время устроить свой - боксерский, что называется, «вудсток». Время пришло, и культурная революция наконец то добралась и до российского бокса!», - заявил промоутер.

- Сейчас уже можно озвучить название большого проекта, который соберет под своей крышей ярких российских и зарубежных проспектов - новое шоу KOntender. Это всё свежее и непривычное для Российского бокса. Я захожу в наш бокс в очень приятной, а главное компетентной компании. Мои партнёры по проекту это бывший чемпион мира в супер тяжёлом весе а ныне топ-менеджер Руслан Чагаев и выдающийся Российский тренер Андрей Бупас Ивичук. Первый турнир серии пройдет в Москве и станет определяющим в карьере известного легковеса Эдуарда Трояновского, который вернется на ринг спустя почти год после досадного поражения Кириллу Рейлиху. О сопернике Эдуарда мы объявим уже на днях», - добавил Сиеста.