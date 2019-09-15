Отец Фьюри: Тайсон был похож на котенка. Если бы с ним дрался Поветкин, россиянин бы выиграл

«Удары Тайсона не имели никакого эффекта. Он плохо начал поединок. Не понимаю, как такой боксер, как Уаллин, был близок к победе над моим сыном? У Тайсона отличный джеб, он высокий спортсмен, но он действовал очень плохо в бою против Отто. Он получил рассечение, плевал на зазиту и осторожность. Ноги плохо работали, это был ужасный поединок. Удивлен, как мой сын с рассечением смог продержаться до 12-го раунда. Во всем виновата его команда. Если бы против Тайсона в этот вечер дрался не Уаллин, а Александр Поветкин, то россияни с легкостью бы выиграл. Худший бокс в исполнении сына. Никакой силы и мощи он не показал. Он был слаб, как беззащитный котенок. Если он сохранит нынешнюю команду, то ему ничего не светит. Это будет концом его карьеры», - цитирует Джона Фьюри Sun.
Напомним, что Фьюри победил Уаллина единогласным решением судей. По ходу схватки Тайсон получил рассечение и был госпитализирован сразу после поединка.
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