Ковалев сделал фото с Альваресом перед боем в США Поединок состоится 2 ноября и пройдет в Лас-Вегасе.

Обладатель титула WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев оставил запись в соцсети перед боем против чемпиона мира по версии WBA Сауля Альвареса. В своем Instagram он выложил фото c мексиканским боксером и подписал его так:

«Ну вот и первая встреча с Альваресом спустя семь лет с нашего знакомства. В 2012 году я и представить не мог, что наши пути когда-то пересекутся. И уж тем более, что будет бой», – написал Ковалев.

В послужном списке россиянина 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. В активе 29-летнего Альвареса – 52 победы (35 – нокаутом), одно поражение, две ничьи.

Напомним, что 24 августа в поединке за титул по версии WBO в полутяжелом весе 36-летний россиянин одержал победу над британцем нокаутом в 11-м раунде.