Ковалев сделал фото с Альваресом перед боем в США - Советский спорт
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19 сентября 2019 12:18БоксГичунцев Артур

Ковалев сделал фото с Альваресом перед боем в США

Поединок состоится 2 ноября и пройдет в Лас-Вегасе.

Обладатель титула WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев оставил запись в соцсети перед боем против чемпиона мира по версии WBA Сауля Альвареса. В своем Instagram он выложил фото c мексиканским боксером и подписал его так:

«Ну вот и первая встреча с Альваресом спустя семь лет с нашего знакомства. В 2012 году я и представить не мог, что наши пути когда-то пересекутся. И уж тем более, что будет бой», – написал Ковалев.

В послужном списке россиянина 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. В активе 29-летнего Альвареса 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи.

Напомним, что 24 августа в поединке за титул по версии WBO в полутяжелом весе 36-летний россиянин одержал победу над британцем нокаутом в 11-м раунде.

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🇷🇺Ну вот и первая встреча с @canelo спустя 7 лет с нашего знакомства😀 В 2012 году, я и представить не мог, что наши пути когда-то пересекутся. И уж тем более, что будет бой #КанелоКовалёв #крашер #ла #чемпионмира #Ковалёв ________________________________________ 🇺🇸It’s our first meeting with @canelo since 2012 when we met each other 😀 Back then I could not believe that one day we will share right together. #CaneloKovalev #krusher #Kovalev #la #wbochampion #wbo

Публикация от Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

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