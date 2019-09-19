Саламов нокаутировал Дансо Уроженец Чечни победил на глазах земляков.

Российский боксер Умар Саламов победил ганца Эммануэля Дансо из Ганы в бое за титул WBO International в полутяжелом весе.

Дансо отправился в нокаут во втором раунде. Для россиянина эта была третья защита титула, который он завоевал 5 сентября 2018 года.

Поединок состоялся в Грозном.