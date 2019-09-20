Григорий Дрозд: Бивол – наше большое наследие в боксе Российский непобежденный боксер владеет поясом WBA.

Чемпион мира и Европы по боксу Григорий Дрозд высказался о том, у кого из молодых российских боксеров наилучшие перспективы.

«У нас есть яркая звезда, – приводит News.ru слова Дрозда. – Он достаточно молодой, но уже является чемпионом мира – это Дмитрий Бивол.

Я считаю, что это то самое наше большое наследие в боксе. Думаю, что у него самые большие поединки впереди. Ему по силам стать одним из лучших в полутяжелом весе».

Отметим, что на счету 28-летнего Бивола, который выступает в полутяжелой весовой категории, 16 побед в 16 проведенных поединках. Он владеет поясом чемпиона мира по версии WBA, который защитил уже семь раз.