Сергей Ковалев – Усику: Желаю тебе, брат, удачного дебюта в супертяжелом весе Российский боксер Сергей Ковалев пожелал бывшему абсолютному чемпиону мира в первом тяжелом весе Александру Усику удачного дебюта супертяжелом весе.

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«Желаю тебе, брат, отлично подготовиться и удачного дебюта в супертяжелом весе», - написал Ковалев в своем Instagram.

Напомним, что дебютный бой Усика в новой весовой категории состоится 12 октября в Чикаго (США) на стадионе Wintrust Arena. Соперником украинца станет голландец Тайрон Спонг.

Ранее сообщалось, что в новом дивизионе Усик сразится против Карлоса Такама, однако, камерунец получил травму и снялся с боя.

Добавим, что украинец также является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе, который на данный момент принадлежит американскому боксеру мексиканского происхождения Энди Руису-младшему, который 1 июня сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа в Нью-Йорке и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

Повторная встреча между этими бойцами состоится 7 декабря 2019 года в Саудовской Аравии. Победитель должен будет встретиться с Усиком по линии WBO.