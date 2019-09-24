Андрей Замковой: После Олимпиады пришлось заново доказывать, что я являюсь первым номером в России Капитан сборной России по боксу Андрей Замковой рассказал о причинах неудач на прошлой Олимпиаде.

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- После неудачи на прошлой Олимпиаде вам было сложно перезапустить карьеру?

- Да. Было очень сложно. Появлялись мысли завязать с боксом, но, всё обдумав, решил не уходить из бокса, которому я посвятил больше половины жизни. Посчитал, что некрасиво так уходить. Хотел доказать, что этот результат просто стал следствием ошибки. Я поехал в Рио с травмой - разрывом мышц плеча и не мог там боксировать в полную силу. В 2016 году мне также было сложно боксировать на чемпионате России. Я стал вторым, снявшись с финала из-за болезни. Потом пришлось заново доказывать, что я являюсь первым номером в России,- приводит слова Замкового News.ru.