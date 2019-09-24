Александр Усик: На протяжении всей своей жизни слышу, что у меня ничего не получится

- Мне многие говорят: «Не стоит тебе туда идти, ты не природный супертяж, ты маленький, у тебя ничего не получится». На протяжении всей своей жизни слышу от многих людей, что у меня ничего не получится.
Но это только не получается у тех, кто не пытается делать. Не буду слушать тех, кто мне говорит не делать этого. Наоборот я буду делать, и у меня обязательно получится, потому что верю в это, - рассказал Усик в интервью, видео которого опубликовано в Instagram спортсмена.
Напомним, что дебютный бой Усика в новой весовой категории состоится 12 октября в Чикаго (США) на стадионе Wintrust Arena. Соперником украинца станет голландец Тайрон Спонг.
Ранее сообщалось, что в новом дивизионе Усик сразится против Карлоса Такама, однако, камерунец получил травму и снялся с боя.
Добавим, что украинец также является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе, который на данный момент принадлежит американскому боксеру мексиканского происхождения Энди Руису-младшему.
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