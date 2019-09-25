Чемпион мира прокомментировал информацию о дебоше российских боксеров Победитель чемпионата мира по боксу Глеб Бакши прокомментировал появившуюся информацию о драке в отеле с участием представителей российской делегации.

- Первый раз слышу об этом случае, но могу сказать, что ни одного человека из сборной России там точно не было. Возможно, были какие-то боксеры, но не имеющие отношения к нашей команде.

Мы весь чемпионат находились в спортивном режиме, и даже на следующий день после финальных поединков у нас было построение в восемь утра, где присутствовали все члены сборной.

Мы все время находились в гостинице на виду у тренеров, хотя и сами по себе не маленькие дети и прекрасно понимаем, что являемся лицом страны и не можем позволить себе ничего подобного ни при каких обстоятельствах, — цитирует Бакши News.ru.