Американский боксер арестован за избиение жены В мае прошлого года он проиграл Геннадию Головкину в бою за титулы WBA Super и WBC.

Новости СМИ2 Американский боксер Ванес Мартиросян был арестован сотрудниками правопорядка за домашнее насилие. Как сообщает TMZ, 15 сентября, в ходе ссоры, Мартиросян ударил жену головой в лицо, нанеся ей травму носа. Позднее спортсмен был отпущен из-под стражи под залог. На профессиональном ринге Мартиросян одержал 36 побед, из которых 21 – нокаутом.