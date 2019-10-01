Алексей Егоров проведет бой с Арсеном Гуламиряном Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Алексей Егоров проведет бой с французом армянского происхождения Арсеном Гуламиряном.

На кону будет титул WBA Regular, который принадлежит Гуламиряну. Ориентировочно встреча должна пройти в начале следующего года. Об этом сообщил менеджер Егорова Вадим Корнилов.

Напомним, что оба боксера не имеют поражений. На счету Гуламиряна 24 победы (16 досрочно). В активе Егорова 9 побед (7 досрочно).