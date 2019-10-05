Видео дня: чемпионка WBO поцеловала соперницу по бою и получила в ответ пощечину После этого Эва Бродницка защитила свой титул.

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Чемпионка мира по версии WBO в полулегком весе Ева Бродницка поцеловала свою соперницу из Аргентины Эдит Матиссе во время дуэли взглядов перед титульным боем.

В ответ на поцелуй Матиссе ударила Бродницку по лицу. После этого между девушками завязалась потасовка, которую смогли пресечь организаторы.

Вечером в пятницу в польском городе Ченстохова 35-летняя Бродницка одержала победу над Матиссе решением судей и в пятый раз защитила свой титул.

Бродницка остается непобежденной: теперь у нее 18 побед в 18 поединках. На счету 39-летней Матиссе 16 побед при 11 поражениях в профессиональной карьере.