Головкин победил Деревянченко и стал чемпионом мира по версии IBF Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Загрузка... Казахстанец Геннадий Головкин оказался сильнее представителя Украины Сергея Деревянченко. К такому мнению пришли арбитры, выставив по итогам 12-ти раундов следующие оценки: 114:113, 115:112, 115:112. Таким образом, 40-летний Головкин стал чемпионом мира по версии IBF. Теперь в его активе 40 побед, одно поражение и одна ничья. 33-летний Деревянченко потерпел второе поражение в 15 боях. Historia de una pelea inolvidable 📸#GGGDerevyanchenko pic.twitter.com/m5GiRKgLLb — DAZN España (@DAZN_ES) 6 октября 2019 г.