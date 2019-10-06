Головкин победил Деревянченко и стал чемпионом мира по версии IBF

Казахстанец Геннадий Головкин оказался сильнее представителя Украины Сергея Деревянченко. К такому мнению пришли арбитры, выставив по итогам 12-ти раундов следующие оценки: 114:113, 115:112, 115:112.
Таким образом, 40-летний Головкин стал чемпионом мира по версии IBF. Теперь в его активе 40 побед, одно поражение и одна ничья. 33-летний Деревянченко потерпел второе поражение в 15 боях.
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