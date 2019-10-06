Дмитрий Бивол: Наверное, Головкин провел худший бой в карьере Российский боксер, чемпион мира WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол прокомментировал бой Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко, победу в котором одержал казахстанец.

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Поединок за титулы чемпиона мира IBF и IBO завершился в пользу Геннадия единогласным решением судей.

— Что сказать, победа у Геннадия была прямо трудовая. Очень близкий бой. Деревянченко хорошо отработал, молодец, мне понравилось, как он проявил себя. Даже по счету можно увидеть, что бой был равный. Видно, что у Головкина уже сказывается возраст. Может быть постарел, пока шел к рингу (смеется). У Деревянченко понравилось то, что он больше бил легких ударов. Если Геннадий бил только акцентированные, то Сергей много выбрасывал именно по количеству таких ударов.

Я согласен, что это был далеко не лучший бой Головкина. Наверное, самый худший, потому что он действительно пропустил много ударов. Но иногда мы смотрим по телевизору, что боксер пропустил удар, а вживую они совсем легкие. Плюс тот же нокдаун... Я не считал счет, но наверняка он действительно близкий. Суть в том, что те раунды, которые выиграл Головкин, он выиграл не так ярко, как выиграл свои раунды Деревянченко.

Тот же Джейкобс в бою с Деревянченко отбоксировал гораздо лучше, чем Головкин. Он двигался на ногах и не давал Сергею зацепиться за себя. А Геннадий пробивает свои жесткие удары, а Деревянченко их как будто ждет — он их принимает и отвечает тут же серией коротких. Гена же на ногах не двигается и не уходит. Стиль Деревянченко для Головкина здесь был удобнее, чем стиль Джейкобса, — сказал он.