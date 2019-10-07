Бои Усика и Бивола покажут в прямом эфире «Первого канала» Об этом сообщает пресс-служба организации.

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13 октября украинский боксер Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе. В этот день ему предстоит поединок против американца Тайрона Спонга. Их встреча пройдет на арене «Wintrust Arena».

В рамках этого мероприятия также выступит россиянин Дмитрий Бивол, владеющий титулом чемпиона мира по версии WBA. Он сразится против доминиканца Ленина Кастильо.

Как сообщает официальный сайт «Первого канала», это событие покажут в прямом эфире. Начало трансляции – 4:50 мск.