Спонг провалил допинг-тест накануне боя с Усиком - Советский спорт
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08 октября 2019 07:02Бокс

Спонг провалил допинг-тест накануне боя с Усиком

Голландец Тайрон Спонг, который является соперник украинского боксера Александра Усика, провалил допинг-тест.

«VADA связалась с нами, чтобы сообщить, что тест Тайрона Спонга показал неудовлетворительные результаты. Результаты отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет опубликована утром. У нас есть запасные противники», - написал в своем Twitter промоутер украинца Эдди Хирн.

Напомним, что дебютный бой Усика в супертяжелом весе должен был состоятся 13 октября в Чикаго (США) на стадионе Wintrust Arena.

Ранее сообщалось, что в новом дивизионе Усик сразится против Карлоса Такама, однако, камерунец получил травму и снялся с боя.

Добавим, что украинец также является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, который на данный момент принадлежит американскому боксеру мексиканского происхождения Энди Руису-младшему.

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