Спонг провалил допинг-тест накануне боя с Усиком

«VADA связалась с нами, чтобы сообщить, что тест Тайрона Спонга показал неудовлетворительные результаты. Результаты отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет опубликована утром. У нас есть запасные противники», - написал в своем Twitter промоутер украинца Эдди Хирн.

Напомним, что дебютный бой Усика в супертяжелом весе должен был состоятся 13 октября в Чикаго (США) на стадионе Wintrust Arena.

Ранее сообщалось, что в новом дивизионе Усик сразится против Карлоса Такама, однако, камерунец получил травму и снялся с боя.

Добавим, что украинец также является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, который на данный момент принадлежит американскому боксеру мексиканского происхождения Энди Руису-младшему.

We have been contacted by VADA to inform us that there has been an adverse finding in Tyrone Spong’s test. It has been sent to the State of Illinois commission and further information will be released in the morning. We have reserve opponents standing by.