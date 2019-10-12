Батыр Ахмедов проведет матч-реванш с Марио Барриосом Российский боксер Батыр Ахмедов и чемпион WBA Regular в первом полусреднем весе американец Марио Барриос проведут второй бой.

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В первой встрече единогласным решением судей победил Барриос: 116-111, 115-111 и 114-112. Однако многие эксперты сочли этот результат скандальным.

В результате WBA рассмотрела протест компании «Мир Бокса» и по итогам оценки боя независимыми судьями постановило о проведении реванша.

В соответствии с решением WBA, датированным 10 октября, у представителей боксеров есть тридцать дней на согласование условий проведения матча-реванша. В случае назначения торгов Барриос получит 75% от призового фонда, а Ахмедов — 25%. До проведения матча-реванша оба боксера не могут участвовать в других боях.