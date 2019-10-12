Чемпион мира Гоголев: Как нищеброд хожу и уговариваю власти построить четыре стены для бокса - Советский спорт
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12 октября 2019 16:05БоксКоноплев Александр

Чемпион мира Гоголев: Как нищеброд хожу и уговариваю власти построить четыре стены для бокса

Экс-чемпион мира Андрей Гоголев рассказал о бедственном положении бокса в Нижнем Новгороде.

Сегодня в этом городе завершает работу форму «Россия – спортивная держава».

– Почему я, защищавший честь своей страны, как нищеброд хожу и уговариваю власти региона построить четыре стены для бокса? 12 олимпийских чемпионов, трое из которых иностранцы, обратились к губернатору Глебу Никитину с просьбой построить школу для бокса на городецкой земле, где есть два чемпиона мира. Почему на форуме я снова должен был поднимать этот вопрос и умолять ребят, которые после спорта пришли во власть, повлиять на ситуацию? Не биографии свои рассказывать надо, а обсуждать то, чего не хватает в регионах, объяснить, что для этого нужно сделать всем нам.

– Неужели вы хотите сказать, что детский бокс в Нижнем Новгороде остановился на том уровне, на котором был?

– Никак не развивается детский бокс. Я организатор здесь всех мероприятий практически. Итак, рассказываю, как мы турниры проводим: паришь коммерсанта в бане, если ты с ним в теплых отношениях, то при лучшем варианте можно получить какие-то деньги. По-другому никак, никому ничего не надо. С 21 по 25 октября буду проводить турнир – финансирования нет, до этого проводил – тоже собирали сами. Вот как выглядит сейчас спорт, – приводит слова Гоголева News.ru.

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