Бивол победил Кастильо и защитил титул чемпиона WBA - Советский спорт
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13 октября 2019 08:20Бокс

Бивол победил Кастильо и защитил титул чемпиона WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

В 12-раундовом поединке, который прошел в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго (США), россиянин выиграл у доминиканца Ленина Кастильо по очкам единогласным решением судей - 120:108, 119:108, 119:108.

После этой победы в активе 28-летнего Бивола 17 побед (11 нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении. Для 31-летнего Кастильо это поражение стало третьим в карьере при 20 победах (15 нокаутом).

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