Григорий Дрозд: Усик себя прекрасно проявил, хотя мало кто сомневался в его победе - Советский спорт
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13 октября 2019 08:41Бокс

Григорий Дрозд: Усик себя прекрасно проявил, хотя мало кто сомневался в его победе

Чемпион мира и Европы по боксу Григорий Дрозд поделился мнением о поединке в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и американцем Чаззом Уизерспуном.

- Замечательный дебют. Уизерспун также проявил себя достойно с учетом того, что он взял бой за четыре дня. Саша себя прекрасно проявил, хотя мало кто сомневался в его победе. Теперь есть вопрос, как он будет выглядеть на фоне Фьюри, Уайлдера, Руиса и Джошуа, - приводит слова Дрозда ТАСС.

Напомним, что бой завершился победой украинца после окончания 7-го раунда, когда команда Уизерспуна приняла решение отказаться от продолжения поединка.

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