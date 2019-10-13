Григорий Дрозд: Усик себя прекрасно проявил, хотя мало кто сомневался в его победе Чемпион мира и Европы по боксу Григорий Дрозд поделился мнением о поединке в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и американцем Чаззом Уизерспуном.

- Замечательный дебют. Уизерспун также проявил себя достойно с учетом того, что он взял бой за четыре дня. Саша себя прекрасно проявил, хотя мало кто сомневался в его победе. Теперь есть вопрос, как он будет выглядеть на фоне Фьюри, Уайлдера, Руиса и Джошуа, - приводит слова Дрозда ТАСС.

Напомним, что бой завершился победой украинца после окончания 7-го раунда, когда команда Уизерспуна приняла решение отказаться от продолжения поединка.