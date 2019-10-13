Дмитрий Бивол: Интересно ли встретиться с Альваресом? Конечно

- Рад, что победил. Всегда можно выигрывать красивее, выигрывать нокаутом. Но мы развиваемся и можем занести себе в актив этот бой. Я готов боксировать с другими чемпионами, с кем - не имеет значения.
Интересно ли встретиться с Альваресом в случае его победы? Конечно, – приводит слова Бивола ТАСС.
Напомним, что в 12-раундовом поединке, который прошел в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго (США), Бивол выиграл у Кастильо по очкам единогласным решением судей - 120:108, 119:108, 119:108.
После этой победы в активе 28-летнего Бивола 17 побед (11 нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении.
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