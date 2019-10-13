«Фингалы - ничего страшного, всем добра». Усик поблагодарил болельщиков за поддержку Украинский боксер Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку в дебютном поединке в тяжелом весе с американцем Чэззом Уизерспуном.

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- Дорогие друзья, всем доброе утро! Спасибо всем, кто приехал, прилетел, приплыл, просто пришел, прибежал. Всем, кто был сегодня в зале, поддерживал, смотрел по телевизору. Спасибо всем за поддержку. Очень благодарен вам. Я буду дальше показывать красивый бокс. Фингалы - ничего страшного. Всем добра, — заявил Усик в видеообращении в своем Instagram.

Напомним, что бой завершился победой украинца после окончания 7-го раунда, когда команда Уизерспуна приняла решение отказаться от продолжения поединка.