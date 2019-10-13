Дмитрий Бивол: Узнаем больше о моем будущем после боя Гвоздик – Бетербиев - Советский спорт
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13 октября 2019 11:55Бокс

Дмитрий Бивол: Узнаем больше о моем будущем после боя Гвоздик – Бетербиев

Российский боксер Дмитрий Бивол заявил о желании встретиться с победителем боя между россиянином Артуром Бетербиевым и украинцем Александром Гвоздиком.

- Я хочу оставить свой след в истории бокса, для этого нужно биться с лучшими. Конечно, я хочу бороться против других чемпионов, но иногда вы не можете сделать это, потому что они заняты. Бой на следующих выходных (между чемпионом по версии IBF Бетербиевым и чемпионом по версии WBC Гвоздиком) - отличный, и я хотел бы встретиться с победителем. Мы узнаем больше о моем будущем после этого боя, - приводит слова Бивола «РИА Новости» со ссылкой на ESPN.

Напомним, что в 12-раундовом поединке, который прошел в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго (США), Бивол выиграл у Кастильо по очкам единогласным решением судей - 120:108, 119:108, 119:108.

После этой победы в активе 28-летнего Бивола 17 побед (11 нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении.

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