Трояновский вернется в ринг 14 ноября 14 ноября в Санкт-Петербурге состоится боксерское шоу. В главном бою программы экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский выйдет на ринг против опытного чеха Йозефа Заградника.

«Телевидению и зрителям нужны боксеры, которые могут нокаутировать. Это первый бой Трояновского в этом году, который несомненно привлечет большое внимание прессы и социальных сетей. Также в программе боксерского шоу несколько захватывающих поединков с участием российских и зарубежных боксеров», - отметил со-промоутер мероприятия Ал Сиеста.

«Бывали случаю когда в нокаут попадали чемпионы совершенно не прогнозировано. Это было и с Трояновским в бою с Джулиосом Индонго, соответственно в боксе попасть может каждый. Это единственный был случай, до этого вопросов к чемпионству Эдуарда не было. Что можно ожидать от этого боя, сможет ли преподнести сенсацию чешский боксер? Если проанализировать как он выступал, то шансы у Заградника есть. Он очень упертый, выносливый, волевой боксер и сможет достойно противостоять Трояновскому всю дистанцию боя, но по опыту и классу россиянин стоит гораздо выше», - прокомментировал со-промоутер «Короли нокаутов» Зяки Юнисов.