Эдуард Трояновский: От боя Гвоздик – Бетербиев жду много крови Напомним, что Бетербиев владеет поясом по версии IBF в полутяжелом весе, а у Гвоздика есть титул WBC. Оба боксера пока не знали поражений в карьере.

Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский дал прогноз на поединок между россиянином Артуром Бетебиевым и украинцем Александром Гвоздиком, который пройдет 18 октября.

– От этого боя я жду много крови, много ударов и эмоций. Никого не выделю. Оба хорошие. Я считаю, что политика этого боя не касается. Затрудняюсь назвать фаворита.

– У Гвоздика был тяжелый бой с Адонисом Стивенсоном. У Бетербиева такого соперника не было. Это сыграет в пользу Александра?

– Это имеет значение, но большого преимущества не даст. Гвоздик получил хороший опыт, но серьезные бои быстрее изматывают, поэтому позиция остается двоякой: с одной стороны опыт, с другой износ. Тяжелые бои истощают боксеров.

– Бетербиев победил Гвоздика в любителях, сломав ему нос. Это будет иметь значение перед этим боем?

– Считаю, что если им никто об этом не напомним, они и сами не вспомнят о таком бое. Так что никакого значения та встреча не сыграет.

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