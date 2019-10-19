Бетербиев нокаутировал Гвоздика и завоевал чемпионский пояс WBC (видео)

Российский боксер Артур Бетербиев завоевал чемпионский пояс по версии WBC в полутяжелом весе, нокаутировав украинца Александра Гвоздика в главном поединке боксерского вечера в Филадельфии.
Бой был остановлен в десятом раунде, во время которого Бетербиев три раза отправлял соперника в нокдаун.
34-летний Бетербиев остается непобежденным боксером. Победа над Гвоздиком стала для него 15-й на профессиональном ринге. В свою очередь 32-летний украинец потерпел первое поражение после 17 побед подряд.
Добавим, что ранее Бетербиев также завоевал чемпионский пояс по версии IBF.
В соглавном бою вечера Кудратилло Абдукахоров из Узбекистана победил Луиса Коллацо из США единогласным решением судей.
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