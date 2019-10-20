Боб Арум: Мы смотрим на победителя боя Ковалев – Альварес и знаем о желании провести бой Бивола Объединительный поединок между чемпионами мира в полутяжелом весе россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом может пройти в 2020 году.

Загрузка...

- Мы смотрим на победителя боя Ковалев - Альварес. Но Альварес вряд ли будет драться с Бетербиевым. Также мы знаем о желании провести бой у Бивола. У него будет приоритет, и после защиты титула IBF мы можем организовать такой поединок в 2020 году, - приводит ТАСС слова промоутера Бетербиева Боба Арума.

Напомним, Бетербиев владевший чемпионским поясом по версии IBF, накануне завоевал чемпионский пояс по версии WBC в полутяжелом весе, нокаутировав украинца Александра Гвоздика. Победа над украинским боксером стала для него 15-й в 15 поединках на профессиональном ринге.