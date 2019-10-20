Боб Арум: Мы смотрим на победителя боя Ковалев – Альварес и знаем о желании провести бой Бивола - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 октября 2019 12:54Бокс

Боб Арум: Мы смотрим на победителя боя Ковалев – Альварес и знаем о желании провести бой Бивола

Объединительный поединок между чемпионами мира в полутяжелом весе россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом может пройти в 2020 году.

- Мы смотрим на победителя боя Ковалев - Альварес. Но Альварес вряд ли будет драться с Бетербиевым. Также мы знаем о желании провести бой у Бивола. У него будет приоритет, и после защиты титула IBF мы можем организовать такой поединок в 2020 году, - приводит ТАСС слова промоутера Бетербиева Боба Арума.

Напомним, Бетербиев владевший чемпионским поясом по версии IBF, накануне завоевал чемпионский пояс по версии WBC в полутяжелом весе, нокаутировав украинца Александра Гвоздика. Победа над украинским боксером стала для него 15-й в 15 поединках на профессиональном ринге.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Васильева лишена очков в Кубке мира Женская сборная России лишилась максимальной квоты на Кубке мира Сергей Чепиков: На первые этапы Кубка мира акцентировано едет сборная России
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Пошли не с той карты. Неудачный старт Туктамышевой и Щербаковой в Лас-Вегасе В США начался первый этап Гран-при-2019. Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева после короткой программы занимают лишь четвертое и пятое места. 19.10.2019 11:57 Фигурное катание Тигай Лев
1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Алексей Мишин: Туктамышева будет бороться за выход в финал в финал Гран-при Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе, Туктамышева – третья Алексей Мишин – о выступлении Туктамышевой: Ну, не сложилось, она была готова гораздо лучше
Самсонов чуть не побил рекорд страны на Мемориале Тена. Обзор событий уик-энда На «челленджере» в Эспо кроме дуэли Косторная – Туктамышева хватало разных событий. Но начнем мы не с Финляндии, а с Алма-Аты – и 14-летнего Даниила Самсонова. 14.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Косторная против Туктамышевой: первый раунд – за Аленой В Финляндии стартовал турнир серии «Челленджер». В короткой программе Алена Косторная опередила другую россиянку – Елизавету Туктамышеву. 11.10.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Питтсбург» победил без Малкина, Радулов начал набирать очки «Советский спорт» рассказывает о матчах дня в НХЛ. 17.10.2019 10:00 Хоккей Костяев Иван
Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон
Клопп ни разу не выигрывал на «Олд Траффорд». В воскресенье – новая попытка «Ливерпуль» в шести последних матчах ни разу не обыграл «МЮ» в гостях. Последняя неудача в феврале стоила «красным» чемпионского титула. 20.10.2019 13:03 Футбол Зибрак Артем
Сергей Шахрай: Блестящее выступление Щербаковой позволило ей сорвать джекпот в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова блестяще дебютировала во взрослом фигурном катании, победив на этапе Гран-при в Лас-Вегасе. 20.10.2019 12:16 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
12:54 Бокс Боб Арум: Мы смотрим на победителя боя Ковалев – Альварес и знаем о желании провести бой Бивола
12:53 Футбол Защитник «Рубина» Фомин отключен от аппарата искусственной вентиляции легких
12:36 Футбол Артем Дзюба: Этот вечер с «Ростовом» я никогда не забуду
12:21 Футбол Наследный принц Саудовской Аравии вновь попытается купить «Манчестер Юнайтед»
12:08 Фигурное катание Артур Дмитриев: Щербакова технически сильнее своих оппонентов, в том числе в прыжковых элементах
11:57 Футбол Доменико Тедеско: Особых изменений в «Спартаке» не потребуется, у нас много классных футболистов
11:43 Биатлон Велимир Вукадин: Аввакумова решила выступать за сборную Сербии
11:29 Фигурное катание Алексей Мишин: Туктамышева будет бороться за выход в финал в финал Гран-при
11:14 Футбол «Краснодар» сообщил о взломе аккаунта клуба в Twitter
10:52 Футбол Доменико Тедеско: Для меня лимит - это что-то новое, ты не до конца свободен в своем выборе
10:37 Футбол «Оренбург» - «Крылья Советов». Стартовые составы команд
10:21 ММА Морозов победил Реттингхауса и защитил титул чемпиона M1 Challenge
10:09 ММА Дана Уайт: Конор больше не диктует условия, поэтому слово за Хабибом
10:05 ММА Жумагулов защитил титул чемпиона Fight Nights
09:51 Фигурное катание Анна Щербакова: Старалась просто не зацикливаться на вчерашнем прокате
09:37 ММА Сен-Пьер провел тренировку под руководством Фредди Роуча
09:25 Хоккей Цукер извинился перед тренером
09:21 Хоккей «Колорадо» обыграл «Тампу», Василевский пропустил шесть шайб
09:07 Фигурное катание Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе, Туктамышева – третья
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика