Уайлдер считает, что Руис победит Джошуа в реванше Встреча состоится 7 декабря и пройдет в Саудовской Аравии.

Деонтей Уайлдер, чемпион мира по версии WBC, дал прогноз на ответный поединок между американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

«Думаю, Руис победит снова. Он по-прежнему мотивирован и уверен. Вряд ли он даст слабину после удачного выступления в первом поединке. Для него все только начинается», – цитирует Уайлдера BoxingScene.

Руис победил Джошуа техническим нокаутом в июне этого года и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.