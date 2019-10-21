Уайлдер считает, что Руис победит Джошуа в реванше - Советский спорт
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21 октября 2019 18:34БоксГичунцев Артур

Уайлдер считает, что Руис победит Джошуа в реванше

Встреча состоится 7 декабря и пройдет в Саудовской Аравии.

Деонтей Уайлдер, чемпион мира по версии WBC, дал прогноз на ответный поединок между американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

«Думаю, Руис победит снова. Он по-прежнему мотивирован и уверен. Вряд ли он даст слабину после удачного выступления в первом поединке. Для него все только начинается», – цитирует Уайлдера BoxingScene.

Руис победил Джошуа техническим нокаутом в июне этого года и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.

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