«Первый канал» покажет бой Ковалева и Альвареса в прямом эфире Встреча пройдет в Лас-Вегасе.

3 ноября чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет бой против мексиканца Сауля Альвареса, владеющего титулами WBC и WBA Super.

Как стало известно «Советскому спорту», «Первый канал» покажет этот поединок в прямом эфире. Начало трансляции – в 6.50 мск.

На данный момент в активе 36-летнего Ковалева 34 победы (29 – нокаутом), три поражения и одна ничья, а на счету 29-летнего Альвареса 52 победы (35 – нокаутом), одно поражение и две ничьи.