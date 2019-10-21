«Первый канал» покажет бой Ковалева и Альвареса в прямом эфире - Советский спорт
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21 октября 2019 19:42БоксГичунцев Артур

«Первый канал» покажет бой Ковалева и Альвареса в прямом эфире

Встреча пройдет в Лас-Вегасе.

3 ноября чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет бой против мексиканца Сауля Альвареса, владеющего титулами WBC и WBA Super.

Как стало известно «Советскому спорту», «Первый канал» покажет этот поединок в прямом эфире. Начало трансляции – в 6.50 мск.

На данный момент в активе 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья, а на счету 29-летнего Альвареса 52 победы (35 – нокаутом), одно поражение и две ничьи.

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