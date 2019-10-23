Эдди Хирн готов рассмотреть сотрудничество в случае победы Трояновского Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский готов вернуться на элитный уровень и претендовать на титул чемпиона мира.

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Почти за месяц до боя с Йозефом Загадником в Санкт-Петербурге российский нокаутёр побывал в Ньюкасле на шоу знаменитого британского промоутера Эдди Хирна и определился с планами на будущее.

Промоутер Ал Сиеста поделился деталями визита российского боксера в Великобританию: «У Хирна и Трояновского возникло полное взаимопонимание. Он сказал, что будет смотреть как сложится бой с Заградником, заверил, что если с Божьей помощью Эдуард выиграет, то сотрудничество состоится». - «Мы сидели в рингсайд на бою Льюиса Ритсона и Робби Дэвиса младшего. Эдуард сказал мне, что очень хотел бы драться с победителем этой пары (прим. Ритсон - единогласно по очкам) и снова войти в элиту, чтобы выступать на топовом уровне и в конце концов претендовать на титул чемпиона мира если представится такая возможность», - добавил Сиеста.

14 ноября 2019 в Санкт Петербурге на арене фешенебельного отеля AZIMUT состоится международное боксёрское шоу «Короли Нокаутов». В главном бою программы экс-чемпион мира в первом полусреднем весе, легендарный российский нокаутёр Эдуард Трояновский (27 побед, 24 нокаута, 2 поражения) выйдет на ринг против опытного чешского боксёра Йозефа Заградника (11 побед, 6 нокаутов, 3 поражения).