Конор Макгрегор: Я бы сравнил Усика с Майком Тайсоном На данный момент уроженец Симферополя провел на профессиональном ринге 17 боев, одержал 17 побед, 13 из которых – нокаутом.

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Бывший чемпион UFС в двух весовых категориях Конор Макгрегор высоко оценил выступление украинского боксера Александра Усика, который ранее являлся абсолютным чемпионом мира, а после перехода в супертяжелый вес отказался от поясов.

«Видел Усика, смотрел его бой с Тони Беллью. Мне нравится его стиль, и я бы даже сравнил его с Майком Тайсоном. То есть не в прямом смысле, но наверняка назвал бы его бойцом такого уровня

Бой против Усика? Он уже перешел в тяжелый вес, а это явно не мой вес. Если бы он пришел в ММА, тогда можно было бы рассматривать такое», – приводит слова ирландца «Чемпионат».