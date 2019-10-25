Трояновский готов побить Макгрегора сразу после боя с Заградником

«Наверно, сейчас ленивый не комментирует пресс-конференцию Макгрегора. Если он все же улетит из России, и его не настигнет «дагестанский вопрос», то готов предложить ему альтернативу - нокаут от другого «Орла» по правилам бокса. Для этого не обязательно распиаривать бой, он сможет приехать в Питер и перелезть через канаты в ринг сразу после Заградника. Если все-таки захочет заработать, думаю, Эдди Хирн сможет организовать наш бой на родине Макгрегора», - прокомментировал Трояновский.
14 ноября в Санкт-Петербурге в главном бою боксерского шоу «Короли Нокаутов» соперником 39-летнего российского боксера станет 33-летний чешский панчер Йозеф Заградник (11 побед, 6 нокаутов, 3 поражения). На кону принципиального поединка, от которого зависит карьера Трояновского, будет стоять чемпионский пояс Европейского Боксерского Парламента (ЕBP).
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