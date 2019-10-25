Сергей Ковалев: Альварес лучший в боксе, этот бой будет для меня самым большим испытанием Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев оценил своего следующего соперника Сауля Альвареса.

– Я понимаю, что многие считают меня аутсайдером в этом поединке, но ринг всех рассудит. Моя задача - набрать наилучшую форму и провести лучший бой. Я понимаю, что этот поединок будет опасным для меня и моей боксерской карьеры, но если кто-то бросает мне вызов, я не могу сказать нет. Я просто готовлюсь к победе. Альварес лучший в боксе, а этот бой будет для меня самым большим испытанием, поэтому я должен быть готов.

Конечно, этот поединок будет более тяжелым для меня, чем Андре Уордом. Уорд был грязным боксером, он не был настоящим бойцом, - приводит слова Ковалева портал Boxing Scene.

Напомним, что 3 ноября Ковалев проведет бой против мексиканца Сауля Альвареса, владеющего титулами WBC и WBA Super.

На данный момент в активе 36-летнего Ковалева 34 победы (29 – нокаутом), три поражения и одна ничья, а на счету 29-летнего Альвареса 52 победы (35 – нокаутом), одно поражение и две ничьи.