Сергей Ковалев: Альварес лучший в боксе, этот бой будет для меня самым большим испытанием - Советский спорт
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25 октября 2019 19:55Бокс

Сергей Ковалев: Альварес лучший в боксе, этот бой будет для меня самым большим испытанием

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев оценил своего следующего соперника Сауля Альвареса.

Я понимаю, что многие считают меня аутсайдером в этом поединке, но ринг всех рассудит. Моя задача - набрать наилучшую форму и провести лучший бой. Я понимаю, что этот поединок будет опасным для меня и моей боксерской карьеры, но если кто-то бросает мне вызов, я не могу сказать нет. Я просто готовлюсь к победе. Альварес лучший в боксе, а этот бой будет для меня самым большим испытанием, поэтому я должен быть готов.

Конечно, этот поединок будет более тяжелым для меня, чем Андре Уордом. Уорд был грязным боксером, он не был настоящим бойцом, - приводит слова Ковалева портал Boxing Scene.

Напомним, что 3 ноября Ковалев проведет бой против мексиканца Сауля Альвареса, владеющего титулами WBC и WBA Super.

На данный момент в активе 36-летнего Ковалева 34 победы (29 – нокаутом), три поражения и одна ничья, а на счету 29-летнего Альвареса 52 победы (35 – нокаутом), одно поражение и две ничьи.

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