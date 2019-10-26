Трояновский готов побить Макгрегора сразу после боя с Заградником - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 октября 2019 22:56Бокс

Трояновский готов побить Макгрегора сразу после боя с Заградником

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе, легендарный нокаутёр Эдуард Трояновский (27 побед, 24 нокаута, 2 поражения) отреагировал на недавнее громкое заявление Конора Макгрегора, посетившего Москву.

«Наверно, сейчас ленивый не комментирует пресс-конференцию Макгрегора. Если он все же улетит из России, и его не настигнет «дагестанский вопрос», то готов предложить ему альтернативу - нокаут от другого «Орла» по правилам бокса. Для этого не обязательно распиаривать бой, он сможет приехать в Питер и перелезть через канаты в ринг сразу после Заградника. Если все-таки захочет заработать, думаю, Эдди Хирн сможет организовать наш бой на родине Макгрегора», - прокомментировал Трояновский.

Никола Влашич: Мы должны были заканчивать матч еще в первом тайме После матча Лиги Европы ЦСКА – «Ференцварош» своими впечатлениями поделились Никола Влашич, Вадим Карпов и Игорь Харатин. 24.10.2019 23:00 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Максим Калиниченко: Спартаковский болельщик взыскателен и агрессивен в последние годы «Ростов» обыграл «Сочи» «Ростов» - «Сочи». Стартовые составы команд
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Дмитрий Хомуха: Бундеслига на три головы выше РПЛ Бывший полузащитник «Зенита», возглавляющий сейчас юношескую сборную России, считает результат матча Лиги чемпионов в Лейпциге закономерным. 25.10.2019 01:00 Футбол Августин Александр
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре Васильева лишена очков в Кубке мира Женская сборная России лишилась максимальной квоты на Кубке мира
Возьмет ли Семин реванш у Тедеско и другие интриги 14-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 25.10.2019 12:01 Футбол Безъязычный Алексей
«Быки» вспомнили корриду на «Драгау». «Краснодар» победил в Турции Команда Мурада Мусаева спасла реноме российского футбола в Лиге Европы, одержав красивую выездную победу над «Трабзонспором». 25.10.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар
Трусова идет на новый рекорд, Медведева – на Теннелл. Анонс турниров уик-энда Сегодня в Канаде начинается второй этап Гран-при. В женском одиночном катании Россию будут представлять Александра Трусова и Евгения Медведева. 25.10.2019 09:50 Фигурное катание Тигай Лев
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Как НХЛ сражается за будущего зрителя Любой процветающий бизнес да еще со столетней историей, как НХЛ, никогда не живет одним днем. 23.10.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
22:56 Бокс Трояновский готов побить Макгрегора сразу после боя с Заградником
22:25 Футбол «Байер» сыграл вничью с «Вердером»
21:20 Футбол Хет-трик Пулишича принес «Челси» победу над «Бернли»
21:08 Футбол Максим Калиниченко: Спартаковский болельщик взыскателен и агрессивен в последние годы
20:59 Футбол «Ростов» обыграл «Сочи»
20:57 Футбол «Интер» не смог обыграть «Парму» и выйти в лидеры серии А
20:41 Хоккей Петерис Скудра: Большинство у «Трактора» не работает с начала сезона
20:32 Футбол Левандовски установил рекорд бундеслиги
20:27 Хоккей Александр Гулявцев: «Амур» играл командой и добился положительного результата
20:15 Футбол «Брайтон» одержал победу над «Эвертоном» благодаря автоголу Диня
19:59 Хоккей СКА на выезде проиграл «Локомотиву», потерпев пятое поражение подряд
19:51 Хоккей «Ак Барс» на своем льду переиграл «Барыс»
19:34 Хоккей «Северсталь» проиграла «Йокериту», потерпев четвертое поражение к ряду
19:15 Футбол «Леганес» обыграл «Мальорку», одержав первую победу в чемпионате Испании
19:01 Футбол Левандовский установил рекорд бундеслиги
18:51 Футбол «Лейпциг» на выезде проиграл «Фрайбургу»
18:42 Футбол «Бавария» обыграла «Унион» и вернулась в лидеры чемпионата Германии
18:26 Футбол «Ростов» - «Сочи». Стартовые составы команд
18:21 Футбол «Ахмат» не смог удержать победу в матче с «Арсеналом»
17:59 Футбол «Ювентус» без Роналду не смог обыграть «Лечче», прервав свою серию из пяти побед в серии А
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика