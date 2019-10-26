Трояновский готов побить Макгрегора сразу после боя с Заградником
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе, легендарный нокаутёр Эдуард Трояновский (27 побед, 24 нокаута, 2 поражения) отреагировал на недавнее громкое заявление Конора Макгрегора, посетившего Москву.
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«Наверно, сейчас ленивый не комментирует пресс-конференцию Макгрегора. Если он все же улетит из России, и его не настигнет «дагестанский вопрос», то готов предложить ему альтернативу - нокаут от другого «Орла» по правилам бокса. Для этого не обязательно распиаривать бой, он сможет приехать в Питер и перелезть через канаты в ринг сразу после Заградника. Если все-таки захочет заработать, думаю, Эдди Хирн сможет организовать наш бой на родине Макгрегора», - прокомментировал Трояновский.
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