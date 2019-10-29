Хантер опубликовал информацию о бое с Поветкиным - Советский спорт
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29 октября 2019 00:37БоксГичунцев Артур

Хантер опубликовал информацию о бое с Поветкиным

Об этом сообщается в его Instagram.

Американец Майкл Хантер выложил постер, посвященный его поединку против россиянина Александра Поветкина.

31-летний Хантер сразится с 40-летним Поветкиным в андеркарде реванша Энди Руис – Энтони Джошуа. Боксерский вечер пройдет 7 декабря и состоится в Саудовской Аравии.

Добавим, что Поветкин владеет титулом WBA International в супертяжелом весе. В его активе 37 боев, 35 побед и два поражения. У американца – 18 побед и одно поражение в 19-ти встречах. Он является интерконтинентальным чемпионом мира.

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Публикация от Michael Hunter II (@michaelbountyhunter)

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