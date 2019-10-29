Дмитрий Бивол: Вопрос только в том, сможет ли Ковалев выдержать все 12 раундов в хорошем темпе

- За счет своей техники и навыков. Он не просто жестко бьет, а умеет хорошо боксировать. Уорд не смог его перебоксировать, а перехитрил за счет ударов ниже пояса, Бернард Хопкинс — не смог его перебоксировать, как и Эйледер Альварес, который первый бой выиграл за счет лаки-панча. У Сергея преимущество в росте. Он крупнее и бьет жестко, но остается вопрос к нему в плане выносливости. Сможет ли он выдержать все 12 раундов в хорошем темпе, - цитирует Бивола News.ru.
Напомним, Встреча состоится 3 ноября и пройдет в Лас-Вегасе. Ковалев – чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе, Альварес владеет титулами WBS и WBA Super.
На данный момент в активе 36-летнего россиянина 34 победы (29 – нокаутом), три поражения и одна ничья, а на счету 29-летнего Альвареса 52 победы (35 – нокаутом), одно поражение и две ничьи.
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