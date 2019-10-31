Владимир Кличко хочет вернуться на ринг, чтобы побить рекорд Формана

Бывший чемпион мира по версии WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко рассматривает вариант с возвращением на профессиональный уровень. Свою позицию 43-летний спортсмен аргументировал так:
«Нет, я не хочу возвращаться ради того, чтобы сломать кому-то челюсть. Хочу сделать это ради рекорда. Думаю, это круто. Джорджу Форману было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это невероятное достижение», – цитирует Кличко Business Insider.
Напомним, американец стал чемпионом мира по версиям WBA и IBF в 1994 году. Тогда ему было 45 лет.
Ранее сообщалось, что Кличко получил предложение на три поединка, за которые он получит 80 млн долларов.
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