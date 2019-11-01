Бой Поветкина и Хантера подтвержден официально

Россиянин Александр Поветкин проведет следующий поединок против американца Майкла Хантера. Об этом информирует промоутерская компания Matchroom Boxing.
Отмечается, что их поединок состоится 7 декабря в андеркарде реванша Энди Руис (США) – Энтони Джошуа (Великобритания)
Добавим, что Поветкин владеет титулом WBA International в супертяжелом весе. В его активе 37 боев, 35 побед и два поражения. У американца – 18 побед и одно поражение в 19-ти встречах. Он является интерконтинентальным чемпионом мира.
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