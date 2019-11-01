Бой Поветкина и Хантера подтвержден официально - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 ноября 2019 00:08БоксГичунцев Артур

Бой Поветкина и Хантера подтвержден официально

Встреча пройдет в Саудовской Аравии.

Россиянин Александр Поветкин проведет следующий поединок против американца Майкла Хантера. Об этом информирует промоутерская компания Matchroom Boxing.

Отмечается, что их поединок состоится 7 декабря в андеркарде реванша Энди Руис (США) – Энтони Джошуа (Великобритания)

Добавим, что Поветкин владеет титулом WBA International в супертяжелом весе. В его активе 37 боев, 35 побед и два поражения. У американца – 18 побед и одно поражение в 19-ти встречах. Он является интерконтинентальным чемпионом мира.

В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ Хабиба В Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА. 24.10.2019 16:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Конор Макгрегор: Мне нужно вернуть удары, приди и возьми меня Анатолий Малыхин: Вообще без разницы, кто во главе команды, главное – чтобы «Спартак» выигрывал Анатолий Малыхин: Сейчас Макгрегор перегибает, это все понимают
Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон
Видеообзоры всех матчей 1/8 финала Кубка России «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов стадии. 31.10.2019 21:45 Футбол
Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоуне очередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова и Ханю синхронно исполнили четверные прыжки (видео) Илья Авербух: Для борьбы на равных Медведевой нужно учить четверной прыжок Сергей Шахрай: Ханю и Чен – как Месси и Роналду
Павлюченко и Ходыкин: так их засудили или нет? Обзор событий уик-энда Разбираемся: что было интересного на стартовом этапе Гран-при в Лас-Вегасе кроме блестящей победы Анны Щербаковой. 21.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Георгий Джикия: Сегодня Ларссон слился с проставы, но я взял эту ситуацию под контроль Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Ростовом» (2:1) в матче на Кубка России поделился впечатлениями от игры. 31.10.2019 23:30 Футбол Григорьевская Юлия
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Ничушкин не забил при выходе один на один. У него 81 матч без голов «Советский спорт» рассказывает о главных матчах дня. 31.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван
Новости
00:08 Бокс Бой Поветкина и Хантера подтвержден официально
23:44 Футбол Александр Бубнов: Появление Тедеско пошло на пользу «Спартаку»
23:29 Баскетбол «Химки» проиграли в гостях «Црвене Звезде»
22:51 Футбол Андрей Червиченко – о матче с «Ростовом»: С дублем «Спартак» справился неплохо
22:35 Хоккей «Спартак» переиграл «Северсталь», одержав шестую победу подряд
22:24 Хоккей «Локомотив» одолел в гостях «Йокерит» в матче КХЛ
22:09 Футбол Хоккеисты «Динамо» обыграли «Салават». Это пятая победа москвичей кряду
22:03 Футбол Доменико Тедеско: У Джордана Ларссона высокий уровень футбольного интеллекта
21:58 Футбол Доменико Тедеско: Знаю, что Карпин – успешный игрок, экс-тренер «Спартака», легенда клуба
21:52 Футбол Доменико Тедеско: Игроки «Ростова» – настоящие машины
21:49 Футбол Валерий Карпин: При нормальном раскладе могли выиграть
21:34 Футбол «Спартак» сыграет с ЦСКА: стали известны все пары ¼ финала Кубка России
21:27 Футбол «Спартак» выбил «Ростов» из Кубка России, Ларссон оформил дубль
21:22 Футбол «Торпедо» дома обыграло «Балтику» и вышло в четвертьфинал Кубка России
21:15 Хоккей Малкин и его жена нарядились в героев игры «Mortal Combat» (видео)
21:03 Хоккей Андрей Мартемьянов: В плане психологии «Автомобилисту» очень была важна эта победа
20:55 Футбол Анчелотти не поможет «Наполи» в матче с «Ромой»
20:32 Бокс Владимир Кличко хочет вернуться на ринг, чтобы побить рекорд Формана
20:10 Футбол Максименко в кубковой игре с «Ростовом» установил рекорд «Спартака»
20:02 Футбол Владимир Федотов: «Химки» показали бойцовские качества
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array