Андрей Ивичук: Поветкин может попытаться еще раз завоевать чемпионский титул

– Хантер – очень неудобный, скользкий боксер, по которому тяжело попасть. Он выбрасывает много ударов. Для Александра это будет непростой поединок. Это другой боксер, нежели Фьюри, способный создать больше проблем
Насколько у Поветкина хватает сейчас пороха, чтобы конкурировать с Тайсоном Фьюри и другими обладателями чемпионских поясов? С Тайсоном Фьюри у Саши нет шансов, потому что его габариты, рефлексы и ноги на высшем уровне.
С Энди Руисом у него есть неплохие шансы, а с Уайлдером тоже будет тяжело из-за роста, ударной мощи и не совсем стандартного бокса. Но я думаю, Александр еще может выиграть пару боев и попытаться еще раз завоевать чемпионский титул, – цитирует Ивичука News.ru.
Напомним, что Поветкин проведет поединок против американца Майкла Хантера 7 декабря в андеркарде реванша Энди Руис (США) – Энтони Джошуа (Великобритания).
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.11.06.2019 21:30БиатлонВолохов Юрий
Забьет ли Дзюба в ворота ЦСКА и другие интриги 15-го тура«Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ.01.11.2019 15:00ФутболБезъязычный Алексей
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса»В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса».28.10.2019 19:00ТеннисМысин Николай
Что за безумие на «Энфилде? «Арсенал» и «Ливерпуль» забили на двоих десять головПочти полностью молодежные составы «Ливерпуля» и «Арсенала» кайфанули на «Энфилд Роуд», выдав беспрецедентно сумасшедшую голевую феерию, завершившуюся серией пенальти. В итоге в четвертьфинал Кубка лиги все-таки прошли «красные».31.10.2019 00:45ФутболЗибрак Артем
Хованцева попросили из мужской сборнойВ тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30БиатлонВолохов Юрий
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.27.03.2019 09:00БиатлонВолохов Юрий
Сергей Шахрай: Похоже, Медведева прошла пик своей карьерыНаш обозреватель Сергей Шахрай – о провале Евгении Медведевой, прогрессе Александры Трусовой и гениальности Юдзуру Ханю. 26.10.2019 13:00Фигурное катаниеВолохов Юрий
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 15-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.01.11.2019 12:00Футбол
Исмаил Силлах: Ковалев изобьет АльваресаБывший соперник Сергея Ковалева украинец Исмаил Силлах считает, что именно россиянин является фаворитом предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.30.10.2019 17:30БоксУсачев Владислав
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля»В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой.17.10.2019 23:45ТеннисМысин Николай