Андрей Ивичук: Поветкин может попытаться еще раз завоевать чемпионский титул - Советский спорт
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01 ноября 2019 17:15Бокс

Андрей Ивичук: Поветкин может попытаться еще раз завоевать чемпионский титул

Известный тренер Андрей Ивичук поделился ожиданиями от предстоящего боя Александра Поветкина с Майклом Хантером.

– Хантер – очень неудобный, скользкий боксер, по которому тяжело попасть. Он выбрасывает много ударов. Для Александра это будет непростой поединок. Это другой боксер, нежели Фьюри, способный создать больше проблем

Насколько у Поветкина хватает сейчас пороха, чтобы конкурировать с Тайсоном Фьюри и другими обладателями чемпионских поясов? С Тайсоном Фьюри у Саши нет шансов, потому что его габариты, рефлексы и ноги на высшем уровне.

С Энди Руисом у него есть неплохие шансы, а с Уайлдером тоже будет тяжело из-за роста, ударной мощи и не совсем стандартного бокса. Но я думаю, Александр еще может выиграть пару боев и попытаться еще раз завоевать чемпионский титул, – цитирует Ивичука News.ru.

Напомним, что Поветкин проведет поединок против американца Майкла Хантера 7 декабря в андеркарде реванша Энди Руис (США) – Энтони Джошуа (Великобритания).

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