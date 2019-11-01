Андрей Ивичук: Альварес - фаворит в противостоянии с Ковалевым

- У меня тоже ощущение, что Альварес - фаворит в этом противостоянии. Но в то же время непонятно, как он будет чувствовать себя в этом весе, как справится с размерами и ударной мощью Сергея. Но у Сергея есть шанс выиграть только в первой половине боя, пока он свеж.
Если бой затянется во вторую половину, то защита Альвареса и его комбинации по животу помогут ему переломить ход боя. Он будет заставлять Сергея промахиваться и создаст ему серьезные проблемы. Многое будет зависеть от того, какую подготовку провел Сергей и насколько он мотивирован на победу над Альваресом, - цитирует Ивичука News.ru.
Напомним, встреча состоится 3 ноября и пройдет в Лас-Вегасе. Ковалев – чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе, Альварес владеет титулами WBS и WBA Super.
На данный момент в активе 36-летнего россиянина 34 победы (29 – нокаутом), три поражения и одна ничья, а на счету 29-летнего Альвареса 52 победы (35 – нокаутом), одно поражение и две ничьи.
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